Le nouveau bureau de l?Association des écrivains du Sénégal officiellement installé Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau président de l’Association des écrivains du Sénégal (AES), Abdoulaye Fodé Ndione, a officiellement présenté, ce mardi, les membres du bureau exécutif de cette organisation, marquant ainsi le début des travaux de la nouvelle équipe élue pour un mandat de trois ans. Lors de cette cérémonie, il a rappelé le contexte particulier de cette transition, survenue après le décès tragique de l’ancien président, Alioune Badara Bèye, en décembre dernier. ’’Nous lui rendons encore hommage ce matin, et nous le ferons constamment’’, a-t-il déclaré d’un ton ému. Le nouveau bureau, composé de plusieurs figures du monde littéraire, a pour mission de dynamiser l’association en renforçant son ancrage régional et en facilitant l’adhésion des jeunes écrivains, a-t-on appris lors de la cérémonie de présentation. ’’L’Association des écrivains du Sénégal est ouverte à toutes les discussions. Nous avons pris soin d’inclure dans notre équipe un secrétaire chargé des régions, pour mieux intégrer les différentes associations locales’’, a précisé son président. L’un des axes majeurs du programme de ce bureau sera de consolider l’héritage laissé par Alioune Badara Bèye et de renforcer la place des écrivains sénégalais sur la scène nationale et internationale, a dit M. Ndione. Il a notamment insisté sur la nécessité d’un partenariat étroit avec les institutions culturelles et étatiques. ’’Nous allons rencontrer les autorités, du ministère de la Culture à la présidence, pour voir comment nous pouvons ensemble promouvoir la littérature sénégalaise’’, a-t-il souligné. Par ailleurs, la question de l’édition a été abordée comme un enjeu central. “On ne peut pas parler d’une association d’écrivains sans évoquer l’édition. Le secteur doit être assaini pour permettre aux auteurs d’être mieux publiés et diffusés”, a-t-il plaidé. Le nouveau bureau s’est engagé à mener des actions concrètes dans les mois à venir pour structurer davantage l’association et offrir aux écrivains un cadre propice à la création et à la diffusion de leurs œuvres. Le bureau est ainsi composé : Président : Abdoulaye Fodé Ndione 1er vice-président : Seydi Sow, 2e vice-président : Sokhna Mbenga Secrétaire général : Djibril Diallo ”Falémé” Secrétaire général adjoint : Marie Bâ Trésorier : Mamadou Camara Trésorier adjoint : Pape Ibnou Sarr Secrétaire à l’organisation : Mariama Ndiaye Secrétaire adjoint à l’organisation : Ndongo Dimé Secrétaire à l’action sociale : Babacar Khouma Secrétaire aux affaire académiques : Ndongo Mbaye Secrétaire chargé des régions : Moussou Diabakhaté Secrétaire chargée de la communication : Mariama Nianthio Ndiaye 1er commissaire au compte : Allasane Bèye



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79553-le-nouveau-bur...

Accueil Envoyer à un ami Partager