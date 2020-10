Le nouveau gouvernement connu ce dimanche

Le nouveau gouvernement de Macky Sall sera connu demain 1er novembre à 16h. Le chef de l’Etat avait mis fin aux fonctions des ministres et secrétaires d’Etat membres du gouvernement et de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré, a déclaré mercredi, le porte-parole de la présidence de la République, Abdou […]

Jusqu’ici se sont les ministres sortants qui exécutaient les affaires courantes de l’Etat. Ils connaîtront leur successeur ce dimanche.

