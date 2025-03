Le numérique au Sénégal en 2024 : 10,79 millions d’utilisateurs d’Internet, d’après Data Reportal Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Rapport Data Reportal/ Serigne Ndong Le secteur numérique au Sénégal poursuit son développement à un rythme soutenu, soutenu par une adoption croissante d'Internet et des réseaux sociaux. Selon les données de Data Reportal de février 2025, le pays enregistre 10,79 millions d'utilisateurs d'Internet, soit un taux de pénétration de 60%, et 3,712 millions d'utilisateurs de médias sociaux, représentant 20% de la population. Cela porte à 21,92 millions le nombre de connexions mobiles, soit 121,8% de la population totale en 2024. Une hausse de 42,7% en un an, soit 1,1 million d'utilisateurs supplémentaires, a été observée, selon le rapport. Cette croissance rapide peut être attribuée à la diffusion des smartphones et à l'expansion des forfaits mobiles à prix abordables. Facebook reste la plateforme la plus utilisée, avec 3,35 millions d'utilisateurs, soit 31% des internautes du pays. Cependant, YouTube, avec 3,771 millions d'utilisateurs, et Instagram, avec 1,2 million, gagnent rapidement du terrain. LinkedIn connaît également une forte croissance, atteignant 1,1 million de membres, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour ce réseau professionnel, précise le rapport. Le document ajoute que « X (anciennement Twitter) semble perdre de l'élan, avec une baisse de 13,4% du nombre d'utilisateurs entre 2023 et 2024, tombant à 259 900 utilisateurs ». Malgré cette progression, le rapport soulève la question de l'inclusion numérique, en notant qu'environ 40% de la population reste déconnectée. Data Reportal souligne également que « la qualité du service reste un défi, notamment en ce qui concerne la couverture réseau dans les zones éloignées ».



Source : https://atlanticactu.com/le-numerique-au-senegal-e...

