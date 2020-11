"Le phénomène de l'émigration clandestine n'est pas lié à une question d'emploi" (Ministre)

La question de l’émigration clandestine a été évoquée lors de la conférence de presse du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur qui répondait à une question d’un journaliste sur le nombre de morts en mer s’est voulu clair.



« Lorsque c’est clandestin on n’a pas assez d’éléments pour pouvoir se prononcer. Je dois aussi relever que l’objectif du gouvernement n’est pas de dénombrer des morts mais de trouver des solutions pour l’emploi des jeunes, mais aussi de veiller à ce que nos jeunes ne prennent plus les océans », a dit Antoine Felix Diome.



Lequel estime que ce phénomène de l’émigration clandestine, « n’est pas lié à une questiion d'emploi. L’homme a toujours senti le besoin de bouger des solutions aux Sénégalais ».



