Le pont de Marsassoum s'étend sur un lien linéaire de 484 mètres pour 5,5 km de routes de raccordement revêtues. Il a une composante éclairage public et assainissement, à travers la réalisation de caniveaux en béton dans les agglomérations de Diéba et de Marsassoum. Le coût du projet est de 20 milliards FCfa».



Construit sur le fleuve Sougrougrou, entre la commune de Marsassoum (55 km à l’ouest de Sédhiou commune) et le village de Diébang situé sur l’autre rive du fleuve, le pont d’une longueur de 600 mètres, réduira sensiblement la distance Sédhiou/Ziguinchor de plus de 50 kilomètres.



Il va également constituer un raccourci pour les chauffeurs et autres transporteurs en provenance de Kolda, qui pourront éviter le détour par le carrefour Diaroumé.











