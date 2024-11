Le pouvoir de la coopération : une petite herbe pour une grande avancée

Au cours des 10 dernières années, la Chine a envoyé plus de 2 000 experts et techniciens agricoles dans plus de 70 pays et régions pour promouvoir et faire la démonstration de plus de 1 500 technologies agricoles dans le but de lutter contre la pauvreté à la campagne. Exemple avec le Rwanda où la culture du champignon est démocratisée avec la coopération chinoise.