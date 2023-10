Le pouvoir de la lecture : Une solution cruciale pour améliorer le niveau en français des élèves

Samedi 14 Octobre 2023

L'importance de la lecture pour l'enrichissement du vocabulaire et l'amélioration de la maîtrise de la langue française sont indéniables. Cependant, il est de plus en plus préoccupant de constater que de nos jours, de nombreux élèves ne lisent plus régulièrement, ce qui semble contribuer à la détérioration continue de leur niveau en français. Le professeur Macoumba Senghor et des parents d'élèves expriment leurs inquiétudes et opinions quant à cette situation critique.