Le préfet de Keur Massar ordonne l’arrêt des travaux sur le terrain Aiguillon Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Une décision judicieuse ! Ce vendredi, le préfet de Keur Massar a ordonné la suspension des travaux sur le site du terrain Aiguillon, un espace de loisirs menacé par la construction d’une préfecture. Ce projet récemment annoncé avait suscité une vive colère parmi les habitants de Keur Massar […] Sénégal Atlanticactu/ Préfet Keur Massar/ Serigne Ndong Une décision judicieuse ! Ce vendredi, le préfet de Keur Massar a ordonné la suspension des travaux sur le site du terrain Aiguillon, un espace de loisirs menacé par la construction d’une préfecture. Ce projet récemment annoncé avait suscité une vive colère parmi les habitants de Keur Massar Nord, exacerbant les tensions dans la région. Le terrain Aiguillon, situé à l’unité 4, est un lieu crucial pour les jeunes du quartier, qui l’utilisent quotidiennement pour pratiquer des activités sportives et se divertir. Le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, a vivement contesté ce projet, le qualifiant de mauvaise décision qui pénalise la jeunesse et freine son développement social et sportif. Afin de sensibiliser l’opinion publique, Bilal Diatta avait organisé une conférence de presse au jardin public de Keur Massar Nord. Cependant, cette initiative a été interrompue par les forces de l’ordre, qui ont dispersé militants, habitants et journalistes à l’aide de gaz lacrymogènes. Deux reporters ont même été interpellés et leur matériel confisqué sans préavis.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-prefet-de-keur-massar-... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager