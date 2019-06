Le préfet interdit le rassemblement ‘’Aar li ñu bokk’’, Jamra parle d’interdiction antidémocratique

Mame Matar Guèye répond à l’appel de la plateforme Aar li ñu bokk“, aujourd’hui. Lors de la conférence de presse tenue ce matin par ladite plateforme pour dénoncer l’interdiction préfectorale de leur rassemblement pacifique et confirmer la tenue de dernier, le vice- président de l’ONG Jamra, s’est prononcé.



« Nous dénonçons cette interdiction qui est illégale antidémocratique. La plateforme organise un rassemblement pacifique pour demander la lumière sur l’affaire Petro-Timis. Le Sénégal n’est pas l’héritage de personne », a avancé M. Guèye, qui dit soutenir tout acte luttant contre l’injustice.



La Plateforme “Aar li ñu bokk“, exige une gestion transparente et inclusive des ressources naturelles du pays.





