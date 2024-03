Le premier baril de pétrole attendu entre mai et juillet 2024 : Antoine Félix Diome et ses collaborateurs en visite de chantier Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 13:50 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Pétrole et des énergies Antoine Félix Abdoulaye Diome et certains de ses collaborateurs dont le DG de Petrosen EP étaient sur le FPSO Léopold Sedar Senghor pour faire le point sur l'état d'avancement du projet dont le premier baril de pétrole est attendu entre mai et juillet 2024. Voici en images leur visite de chantier…





















Accueil Envoyer à un ami Partager