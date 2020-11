Le président américain Joe Biden à genoux devant le fils de Georges Floyd: Une fake news largement partagée Sur Facebook, des internautes publient depuis le 9 novembre, une photo cumulant plus de 2.600 partages, qui montrerait selon eux, le nouveau président élu américain Joe Biden s'agenouillant devant "le fils de George Floyd". Mais selon l’AFP, la photo a été prise avant l'élection présidentielle américaine à Detroit (Michigan), en septembre 2020, et le petit garçon n'a aucun lien de parenté avec George Floyd, quadragénaire noir mort étouffé sous le genou d'un policier blanc, en mai dernier.

Masqué et habillé d'un costume bleu, Joe Biden pose un genou un terre devant un petit garçon noir, vêtu d'un survêtement gris.



Cette photo montre, selon les internautes qui l’ont partagée plus de 1.800 fois sur Facebook depuis le 9 novembre (1, 2, 3, 4, 5, 6...), le "premier acte" du président démocrate nouvellement élu: il demanderait ainsi "pardon à genoux au fils de Georges Floyd, tué par un policier Blanc (sic)".



Ce cliché a été posté deux jours après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection américaine le 7 novembre, avec sa colistière Kamala Harris qui est devenue la première femme noire vice-présidente des Etats-Unis.



Depuis la mort le 25 mai 2020 de Georges Floyd, un Noir américain tué lors de son arrestation par un policier blanc à Minneapolis, les Etats-Unis sont traversés par un vaste mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières sous le slogan "Black Lives Matter".



Mettre un genou à terre, un geste lancé en 2016 par le footballeur américain Colin Kaepernick pour dénoncer les violences policières faites aux Noirs, est aujourd'hui un symbole de dénonciation du racisme.



Or ces publications sont fausses: il ne s’agit pas du "premier acte" du président élu Joe Biden. Cette photo date d'avant l'élection américaine et le jeune garçon n'a aucun lien de parenté avec George Floyd.



Faire des courses dans un magasin de vêtements à Detroit



Une recherche d'images inversée sur le moteur de recherches Google permet de retrouver la trace de cette photographie.



Elle apparaît dans un article du journal local "Pittsburgh Post-Gazette" daté du 10 septembre 2020.



La légende indique qu'elle a été prise par le photographe Chip Somodevilla pour l'agence Getty Images, et montre en réalité Joe Biden s'agenouiller pour échanger avec C.J. Brown, le fils du gérant d'un magasin de vêtements à Detroit appelé "Three Thirteen".



Le candidat à la Maison blanche était allé le 9 septembre dernier faire des achats pour ses petits-enfants.











