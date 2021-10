Le président de la Cour suprême ouvre le feu sur Alpha Condé : "L’élection présidentielle controversée de 2020 pour un troisième mandat indésiré..."

Le président de la Cour suprême qui a présidé la cérémonie dans la salle de conférence de l’imposant palais des nations, a déclaré que ‘’la modification contestée de la constitution de 2010 a permis, malgré une opposition farouche généralisée, l’élection présidentielle controversée de 2020 pour un troisième mandat indésiré dont la conséquence a été la douloureuse crise post-électorale qui a occasionné le déchirement atroce du tissu social guinéen’’.



Mamadou Sylla affirme que l’élection du 18 octobre s’est déroulée dans un ‘’climat politique délétère nous imposant les spectacles affligeants de violences et d’actes intolérables constitutifs de graves infractions ayant entrainé de nombreuses pertes en vies humaines et de considérables destructions de biens publics et privés’’.





Il assure que ‘’l’irrégularité qui a marqué le scrutin a été d’une amplitude qui a altéré la sincérité et sa crédibilité et a donné lieu au déferlement de contestations et passions si possessives que l’unité nationale, la solidarité sécuritaire entre les ethnies et les familles, l’espoir des jeunes et femmes, la volonté d’émergence économique et de progrès social s’en sont trouvés annihilés’’.





Le numéro 1 de la Cour suprême, plus haute judiciaire du pays, estime que ‘’les forces armées ont accompli leur mission à la fois historique de contribuer à la réalisation des aspirations fondamentales des populations à la quiétude et à la restauration de la justice, de la paix et de la sécurité’’.





Il assure que la date du 5 septembre 2021, qui marque la chute brutale d’Alpha Condé, ‘’vient de s’inscrire dans l’histoire guinéenne comme l’espérance d’une ère nouvelle pour le bonheur du peuple de Guinée qui souhaite renouer avec les vraies valeurs africaines de dialogue fécond, de paix, de solidarité, de justice et du travail qui constitue indescriptible fondation de notre beau pays’’.



Avec visionguinée

