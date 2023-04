Le procès Ousmane Sonko Adji Sarr retenu pour le 16 mai 2023 Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Le procès Ousmane Sonko/Adji Sarr s'ouvre le mardi 16 mai 2023 devant la chambre criminelle de Dakar. Le leader du parti Pastef a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, en mars 2021, après la plainte d'une nommée Adji Raby Sarr qui travaillait dans un salon de beauté de Dakar et qui l'accuse de viol. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-proces-ousmane-sonko-adji-s...

