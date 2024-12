Le quotidien L’Évidence célèbre son dixième anniversaire et se projette vers l’avenir Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 16:40 | | 0 commentaire(s)| Le quotidien d’information L’Évidence a célébré ce vendredi son dixième anniversaire d'existence.

Un moment opportun pour revenir sur les acquis et les perspectives de ce quotidien sénégalais. Selon le président-directeur général, Papa Samba Séne, le journal reste plus que jamais déterminé à servir le peuple sénégalais en matière d’information…



