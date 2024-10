Le renforcement de la coopération au menu d?échanges entre Bassirou Diomaye Faye et le prince héritier d?Arabie Saoudite Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 19:37 | | 0 commentaire(s)|

Le président Bassirou Diomaye Faye et le prince héritier du royaume d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz Al Saoud, ont exprimé mardi à Ryad, leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’investissement et de l’énergie, a annoncé la présidence sénégalaise. Le président Faye et le prince héritier d’Arabie Saoudite ont souligné leur volonté de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l’investissement et l’énergie, a indiqué la présidence dans un message publié sur le réseau social X. Le chef de l’Etat sénégalais séjourne depuis dimanche à Ryad, la capitale de l’Arabie Saoudite où il prend part à un forum international consacré à l’investissement.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76621-le-renforcemen...

