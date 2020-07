« Le respect de deux mandats est un impératif démocratique en Afrique », selon Mamadou Lamine Diallo

Si le Sénégal veut rester une vitrine démocratique, il doit échapper aux dérives politiques du troisième mandat, aux dérives économiques des passe-droits à des élites corrompues et continuer à respecter les libertés publiques.



Avec les retombées du pétrole et du gaz prévues pour 2023, le pays de la Téranga n’a jamais été aussi proche d’émerger. Le polytechnicien et ingénieur des Mines, le parlementaire Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki (être utile), en est convaincu. Pour éviter que le pays ne sombre dans les violences politiques et sécuritaires qui secouent son voisin malien, il exhorte son Président à ne pas céder à la tentation d’un troisième mandat. Moins d’omnipotence présidentielle, plus de participation et de respect des électeurs ainsi qu’une émancipation vis-à-vis des grands groupes français -qui n’ont pas réussi à industrialiser le pays- sont des passages obligés, selon lui, pour que le Sénégal décolle.



Présentée par Christine H. Gueye