Le rôle de l'alimentation dans la santé bucco-dentaire L’alimentation est l’un des facteurs favorisant l’apparition des caries. La cariogénicité des aliments, c'est-à-dire leur tendance à provoquer des caries, dépend des sucres et acides qu’ils contiennent, mais aussi du temps pendant lequel les aliments restent en bouche. N'attendez plus pour découvrir les aliments favorisant les caries et surtout ceux qui protègent vos dents !





La formation de la plaque dentaire



La santé bucco-dentaire dépend principalement des aliments que nous consommons. Ceux-ci participent à la formation de la plaque dentaire. Il s’agit d’un enduit blanchâtre constitué de salive et de résidus alimentaires qui apparaît sur les dents dans l’heure suivant une prise alimentaire.



La déminéralisation des dents



Si la plaque dentaire n’est pas éliminée par un brossage régulier, elle est rapidement colonisée par des germes qui produisent des acides favorisant la déminéralisation des dents ou par des toxines qui contribuent à l’apparition de maladies des gencives.



La déminéralisation des dents se fait d’abord en surface. Petit à petit, il se forme un trou dans la dent (la carie) qui, s’il n’est pas soigné, peut conduire à une destruction totale de la dent.



Les aliments favorisant la déminéralisation des dents



Les aliments favorisant la déminéralisation des dents sont les aliments acides (vinaigre, agrumes, ketchup, sodas) et sucrés (sucres, sucreries, mais aussi des aliments contenant du sucre sans forcément avoir un goût sucré : pomme de terre, céréales, biscuits salés, chips et frites).



Les aliments protecteurs des dents



Les aliments protecteurs des dents sont appelés « aliments cariostatiques ». Il s’agit de l’eau, des légumes, du beurre, du fromage, des viandes et des poissons.

L’eau est un aliment très important pour notre santé bucco-dentaire. Elle permet de rincer la bouche, d’éliminer les débris alimentaires et de neutraliser les acides en bouche. C’est pourquoi il est conseillé de finir chaque repas par un verre d’eau !



Bon à savoir



Saviez-vous que le jus d’orange est plus acide que le soda ? Que les sodas light ont autant d’impact que les sodas traditionnels sur la déminéralisation des dents ?! Après en avoir consommés, il vous est conseillé de boire un verre d’eau afin de neutraliser les acides présents dans la bouche. Il en est de même après avoir bu un café ou un thé : l’eau permet de rincer la bouche et de réduire le risque d’apparition de taches sur les dents.









Source: mgc-prevention.fr

