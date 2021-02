Le rover d’astrobiologie de la NASA Persévérance fait un atterrissage historique sur Mars

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-08-22 14:27:28Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Le rover scientifique de la NASA Persévérance, le laboratoire d’astrobiologie le plus avancé jamais envoyé sur un autre monde, a traversé l’atmosphère martienne jeudi et s’est posé sans encombre sur le sol d’un vaste cratère, sa première étape dans la recherche de traces d’une ancienne vie microbienne sur la planète rouge.Le véhicule robotique a navigué dans l’espace pendant près de sept mois, couvrant 472 millions de km avant de percer l’atmosphère martienne à 19 000 km à l’heure pour commencer son approche de la surface de la planète.Comme il faut 11 minutes aux ondes radio pour se rendre de Mars à la Terre, le rover de la taille d’un SUV avait déjà atteint la surface martienne au moment où son arrivée a été confirmée par les signaux relayés vers la Terre par l’un des nombreux satellites en orbite autour de Mars.« C’est vraiment le début d’une nouvelle ère », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, plus tôt dans la journée, lors de la diffusion de l’événement sur le web de la NASA.Les scientifiques espèrent trouver des biosignatures intégrées dans des échantillons de sédiments anciens que Persévérance a pour but d’extraire de la roche martienne pour une future analyse de retour sur Terre – les premiers spécimens de ce type jamais recueillis par l’homme sur une autre planète.Deux autres missions martiennes sont prévues pour récupérer les échantillons et les renvoyer à la NASA au cours de la prochaine décennie.A LA RECHERCHE D’UNE VIE ANCIENNELes scientifiques de la NASA ont décrit Persévérance comme la plus ambitieuse des quelque 20 missions américaines vers Mars qui remontent au survol du vaisseau spatial Mariner en 1965.La charge utile de Persévérance comprend également des projets de démonstration qui pourraient aider à ouvrir la voie à une éventuelle exploration humaine de Mars, notamment un dispositif permettant de convertir le dioxyde de carbone de l’atmosphère martienne en oxygène pur.Cet outil en forme de boîte, le premier construit pour extraire d’un environnement extraterrestre une ressource naturelle directement utilisable par l’homme, pourrait s’avérer inestimable pour le maintien futur de la vie humaine sur Mars et pour la production de propergol pour le retour des astronautes.Un autre prototype expérimental porté par Persévérance est un hélicoptère miniature conçu pour tester le premier vol motorisé et contrôlé d’un avion sur une autre planète. En cas de succès, l’hélicoptère de 1,8 kg pourrait permettre une surveillance aérienne à basse altitude de mondes lointains, ont déclaré les responsables.L’engin spatial à plusieurs étages transportant le rover s’est envolé dans le haut de l’atmosphère martienne à une vitesse presque 16 fois supérieure à la vitesse du son sur Terre, incliné pour produire une portance aérodynamique tandis que les propulseurs à réaction ajustaient sa trajectoire.Le gonflage d’un parachute supersonique a encore ralenti la descente, laissant place au déploiement d’un véhicule « grue du ciel » propulsé par fusée qui s’est envolé vers un lieu d’atterrissage sûr, a abaissé le rover sur des câbles d’attache, puis s’est envolé pour s’écraser à une distance sûre.La semaine dernière, des sondes distinctes lancées par les Émirats arabes unis et la Chine ont atteint l’orbite martienne. La NASA a trois satellites martiens en orbite, ainsi que deux de l’Agence spatiale européenne.