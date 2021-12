Le sang, les agressions à armes blanches: Cette autre face hideuse de la lutte sénégalaise

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 07:33 | | 0 commentaire(s)|

La blessure de Papa Sow hier dimanche à l'Arène nationale, n'était que la partie cachée de l'iceberg. Il ne fallait pas non plus pointer le bout du nez en dehors du stade. Les agresseurs s'en sont donné à cœur joie. Pikine, technopole, Thiaroye, bref la banlieue dans toute sa grandeur, a agressé sans compter. Si la blessure de Papa Sow est déplorable, ce qui se passait à l'extérieur était horrible. Il est plus que temps de faire les assises sur la violence qui sévit dans l'arène et même, dans le milieu navétanes qui n'est pas aussi exempt de reproches.