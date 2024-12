Le secteur extractif génère plus de 346 milliards de FCFA en revenus Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Oulimata Sarr/ Saliou Ndong L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) publié ce lundi 30 décembre 2024 son 11ème portant sur les données financières et non financières – concernant l’exercice fiscal 2023 – déclarées par les entreprises du secteur extractif, et les régies financières et divers organismes collecteurs du Sénégal. Le document […] Sénégal Atlanticactu/ Oulimata Sarr/ Saliou Ndong L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) publié ce lundi 30 décembre 2024 son 11ème portant sur les données financières et non financières – concernant l’exercice fiscal 2023 – déclarées par les entreprises du secteur extractif, et les régies financières et divers organismes collecteurs du Sénégal. Le document révèle que plus de 346 milliards de F CFA des revenus générés par le secteur extractif sont affectés au budget de l’État, selon le rapport 2023. Le total de ces revenus du secteur extractif est estimé à 380,03 milliards de F CFA, les paiements sociaux et environnementaux compris, soit une hausse de 102,67 milliards par rapport à l’année 2022. D’après les services de la Directrice générale de l’ITIE Mme Oulimata Sarr, les mines ont rapporté 332,43 milliards de F CFA, soit 87,48 % des revenus du secteur extractif, là où les hydrocarbures ont atteint 30,65 milliards de F CFA. Cette progression est en grande partie attribuée aux redressements fiscaux de Sabodala Gold Operations (14,16 milliards FCFA) et des Ciments du Sahel (2,5 milliards FCFA). L’augmentation de l’impôt sur les sociétés, notamment pour Sabodala Gold Operations, Petowal Mining Company SA, et la Société Minière de la Vallée du Fleuve Sénégal, contribuant à hauteur de 50,28 milliards FCFA. Une part majeure des revenus, soit 91,10 %, a été affectée au budget de l’État. Les montants versés dans ce cadre sont passés de 242,30 milliards FCFA en 2022 à 346,19 milliards FCFA en 2023. Le reste des revenus a été alloué à divers fonds et dépenses, incluant : Les fonds propres des organismes collecteurs, les contributions à l’UEMOA et la CEDEAO, les revenus destinés à PETROSEN et au Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), les dépenses sociales et environnementales. « Ces résultats traduisent l’importance du secteur extractif dans l’économie sénégalaise, tout en mettant en lumière les efforts de transparence et de gouvernance entrepris par le Sénégal à travers l’ITIE », se félicite Oulimata Sarr.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-secteur-extractif-gene...

