Le siège de l'APR complètement saccagé : les partisans de Abdou Karim Sall et de Abdoulaye Pouye Obama au banc des accusés

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Les Apéristes se sont encore illustrés négativement ce mercredi dans la banlieue dakaroise, où les partisans de Abdou Karim Sall et Abdoulaye Pouye dit Obama se sont donnés en spectacle. Conséquence, les militants et responsables de Macky Sall ont causé que des dégats.



Selon nos informations, le siège de l'APR situé dans la commune de Mbao, a été saccagé par les jeunes de la dite localité. En plus, les véhicules qui se trouvaient non loin de la maison des Apéristes, ont été vandalisés.



Ce n'est pas fini, ces jeunes armés et favorable au maire de Mbao, se sont rués vers les militants d'Abdou Karim Sall, qui tenaient leur conférence de presse devant la permanence de l'Apr dans la banlieue dakaroise. Laquelle a été complètement saccagée.



Les partisans du maire Abdoulaye Pouye, dénonçaient "les agissements" du Dg de l'Artp, Abdou Karim Sall. Qui, accusent-ils, "utilisait souvent les réalisations du maire pour s'en vanter ou dire que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a tout organisé".



Exclusif.net précise que les faits se sont déroulés vers 17h 45 mn et les dégâts sont importants. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails.



