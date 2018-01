Le siège du CEGID à Thiès cambriolé et incendié: Des dégâts estimés à plusieurs millions de FCfa Le siège de l’ONG Centre de guidance infantile et familiale de Dakar (CEGID), un centre d’accueil destiné aux enfants victimes de maltraitance a reçu vendredi dernier la visite des individus non encore identifiés. Les malfaiteurs ont emporté tout ce qui pouvait l’être avant d’y mettre le feu.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook