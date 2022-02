Le stade de Diamniadio portera le nom de Me Abdoulaye Wade Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

Le stade du Sénégal portera le nom de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade (2000-2012), a appris ce dimanche l’APS auprès du Parti démocratique sénégalais (PDS), la formation qu’il a fondée en 1974.‘’A la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le président de la République, Macky Sall au président Abdoulaye Wade l’informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d’abord à féliciter le Président Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il

est honoré par ce geste et cette marque d’estime’’, rapporte un communiqué signé par le Secrétaire général adjoint du PDS, Mayoro Faye.

Interrogé par l’APS, M. Faye a confirmé l’authenticité du communiqué.

Le nouveau stade construit dans la nouvelle ville de Diamniadio sera inauguré ce mardi par le président Sall qui aura à ses plusieurs chefs d’Etat, des dirigeants sportifs et d’anciennes gloires du football africain.

Concernant les chefs d’Etat, il y aura le président de la République d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier, de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, du Rwanda, Paul Kagamé, de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló, et du Liberia Georges Weah.

Gianni Infantino, président de la FIFA, la Fédération internationale de football, est également attendu à cette cérémonie, de même que Patrice Moptsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).

Et aussi une manifestation culturelle avec des vedettes de la chanson sénégalaise et un match de gala devant opposer d’anciennes gloires sénégalaises à d’ex-stars africaines du ballon rond, sont programmés à l’occasion de l’inauguration officielle du stade du Sénégal à Diamniadio, a-t-on appris samedi du ministre des Sports, Matar Bâ.

La pose de la première pierre de cette infrastructure sportive a eu lieu en février 2020 et elle compte une capacité de 50.000 places.

Après son inauguration, elle va abriter le 29 mars, le match Sénégal-Egypte comptant pour le barrage retour des qualifications à la Coupe du monde 2022. La manche aller de cette double confrontation aura lieu vendredi 25 mars au Caire (Egypte).

SD



APS





Source : Source : https://www.jotaay.net/Le-stade-de-Diamniadio-port...

Accueil Envoyer à un ami Partager