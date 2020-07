Le sud sous la pluie et les orages jusqu'au petit matin

Dakar, 23 juil (APS) - Des pluies et orages sont prévus durant cette nuit, et ce jusqu'au petit matin, sur les régions sud du pays (Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Tambacounda), indique l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

