«Le s*xe sans gémissements forts produit des enfants inactifs», dixit une pasteure nigériane

Dans une publication sur Facebook, Patience Akpabio, pasteure principale de City of Praise WorldWide Prophetic Ministeries affirme que les femmes doivent gémir fort pendant les rapports sexuels afin de donner naissance aux combattants de la liberté et non aux enfants stupides.



« Le sexe silencieux sans gémissements forts produit des enfants silencieux et inactifs qui ne peuvent défendre leurs droits face à la tyrannie. Gémissez à haute voix quand il vous fait l’amour… Levez la barre pour un orgasme volcanique capable de nous donner des combattants de la liberté, pas des gamins idiots. Le pays va mal, nous avons besoin de combattants de la liberté. Dites non au sexe silencieux! »