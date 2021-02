Le top 5 des meilleurs tireurs de coups francs

Plusieurs moyens sont employés par les joueurs pour inscrire des buts dans le football. L’un de ces moyens est le coup franc direct. Cet exercice qui requiert une grande qualité de précision, s’est vu être défié par plusieurs techniciens de la balle au pied. Voici le top 5 des

meilleurs joueurs de coups francs.





Juninho, la patte magique

La première chose qui traverse les esprits quand le nom Juninho est mentionné c’est : « coups francs ». Il sans doute le plus grand et le plus excellent tireur de coups francs. Dans la plupart des positions, il pouvait faire voler le ballon et le déposer au fond des filets. Sa qualité de

frappes à 20, 30, 40 mètres des buts, était phénoménale. Redoutable dans cet exercice, le Brésilien faisait tourner le ballon dans toutes les directions dans les airs pour le déposer au fond des buts. Il a ainsi marqué en tout 77 coups francs, dont la plupart avec l’Olympique lyonnais.



Ronaldinho, El Gaucho

Ronaldinho de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira, était un maître dans l’exercice des coups francs. Sa capacité à marquer des buts sur coups francs directs assez facilement comme





Mihajlovic, le champion yougoslave

Le défenseur de la Yougoslavie, Mihajlovic était un excellent tireur de coups francs. Avec une qualité puissante de frappes, il mettait en difficulté les équipes adverses. Il marqua en tout 61 buts sur coups francs directs. Il est à plusieurs reprises champion de la Yougoslavie ainsi que champion de Série A et champion d’Europe face à l’Olympique de Marseille. Dans une confrontation directe contre la Sampdoria, il inscrit 3 buts sur coups francs. Il est à ce jour, le meilleur tireur de coups francs de la Série A avec 45 réalisations.





Rogerio Ceni, l’incroyable gardien de but

On ne peut pas parler de coups francs sans mentionner le nom de Rogerio Ceni, le gardien de but brésilien. Avec une précision extraordinaire dans le tir des coups francs, Rogerio Ceni a inscrit plus de buts que n’importe quel autre gardien de Football. Il a à son actif 132 réalisations dont 59 sur coups francs directs. C’est un exploit incroyable d’autant puisqu’il était un gardien de but. Il est ainsi devenu une légende dans son club de cœur, Sao Paulo FC.





Beckham, le phénomène Anglais

David Beckham spécialiste des passes longues millimétrées était aussi connu pour sa qualité exceptionnelle sur les coups de pieds arrêtés. De passage à Manchester United et au Real Madrid, le phénomène anglais est un des grands techniciens de coups francs. Ses buts savaient venir au bon moment. C'est ce qui lui permit de qualifier son pays pour le Mondial 2002 face à la Grèce. Il a inscrit 65 buts sur coups francs directs et s'est hissé au rang des meilleurs dans le domaine.

