Le variant colombien débarque en force et est placé sous surveillance Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Détecté au début de l’année, le variant colombien, qui a causé la mort de sept résidents d’une maison de retraite en Belgique, vient allonger la liste des mutations du coronavirus. Rien n'indique qu'il soit plus transmissible que le Delta, mais il pourrait être plus résistant aux vaccins.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20210813104599691...

Accueil Envoyer à un ami Partager