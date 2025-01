Le verdict final est rendu pour Oumar Sow et Abou Diallo Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce lundi dans le procès opposant le ministère public à l’homme politique Oumar Sow et au chroniqueur Abou Diallo. Tous deux ont été acquittés des accusations d’incitation à la division ethnique, mais reconnus coupables de propagation de fausses informations. Oumar Sow a été condamné à une peine de 4 mois de prison avec sursis et à une amende de 200 000 FCFA. Abou Diallo a, pour sa part, écopé d’une peine de 3 mois de prison avec sursis. Ces peines leur permettent de retrouver leur liberté et de rentrer chez eux auprès de leur famille. Pour rappel, les deux accusés ont présenté des excuses publiques devant le tribunal, exprimant leurs regrets pour les propos qui ont conduit à leur poursuite.



