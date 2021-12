Le vice-président de LDR/Yessal démissionne

Le vice président de LDR/Yessal claque la porte et lâche officiellement Modou Diagne Fada via une lettre de démission dont Seneweb a reçu copie. Le docteur Pape Birame Ndiaye affirme avoir, avec "souffrance, endurance, détermination et conviction, contribué à construire avec d’autres frères et sœurs dignes, courageux et engagés, fonder le parti. Cela, en Provenance du Pds avec Diagne Fada à la tête de la structure".





Selon lui, le combat en interne, une fois abouti, "devait permettre d’installer au cœur de l’appareil libéral cette génération de plus ou moins jeunes qui a vécu intensément les combats d’avant 2000 ayant abouti à la Première alternance démocratique de notre pays". "Dans ce groupe, beaucoup avaient préféré quitter le mouvement des réformateurs mis en place en son temps, lorsqu’il s’était agit de le transformer en parti politique et de devoir vous porter à sa tête" dit-il sans se pencher sur la raison du départ de ces derniers.



Le docteur Ndiaye ne revient pas non plus sur les raisons de sa propre démission. Il mentionne tout simplement ceci : " ma démission n’est là, qu’officialisée, mais déjà constatée depuis plusieurs mois maintenant pour n’avoir participé à aucune des activités du Parti tenues, suite à l’absence de réponses sur les exigences que j’avais formulées lors d’une des réunions du Comité Directeur"





Et de préciser que ces exigences qui consistaient, entre autres, à s’arrêter et à évaluer le compagnonnage pour ensuite décider de la suite qu’il conviendrait à lui donner conformément aux aspirations de conquête du pouvoir affichées à la naissance de notre Parti et au respect des libertés et principes démocratiques. Sur la suite qui sera réservée à son engagement politique, il donne rendez-vous prochainement.

