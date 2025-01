Le vivre ensemble, clé du développement durable : Le message puissant de Seydina Issa Thiaw Laye à l'Appel Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie officielle de la 145e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye, Seydina Issa Thiaw Laye a livré un discours marquant et porteur de sagesse. Dans ses propos, il a mis en lumière l'importance fondamentale du "vivre ensemble" pour le développement harmonieux du Sénégal. Insistant sur la diversité positive du pays, le coordonnateur a rappelé que la communauté Layène, fidèle à son héritage spirituel et moral, a toujours œuvré pour l'unité nationale. Selon lui, le Sénégal doit préserver cet esprit de fraternité et de paix, que ce soit dans le domaine politique, culturel ou religieux, car c’est cet esprit qui a toujours guidé les actions des ancêtres pour un avenir commun prospère. Dans un appel à la sagesse et à la modération, Seydina Issa Thiaw Laye a souligné que la paix et l'unité ne devraient jamais être compromises par des divergences communautaires ou politiques. Il a lancé un message fort en exhortant les autorités politiques, les chefs religieux et les leaders traditionnels à s'unir autour de cet idéal. "Il n'y a pas de débat ici, prions pour un Sénégal toujours uni et solidaire," a-t-il conclu. Pour lui, la paix et l'harmonie sont des piliers essentiels pour le développement du pays, et il est crucial que chaque citoyen se sente impliqué dans ce projet collectif.

