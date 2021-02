Leadership naturel/ Le modèle ASSOME: Un capital d'investissement pour instaurer la paix politique Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 11:21 | | 0 commentaire(s)| Citoyenne du monde, née au Sénégal, la fille de Dianki est une actrice de développement devenue actrice politique pour mieux servir les hommes et les femmes des terroirs. Véritable "capital investi", l'actuelle ministre sénégalaise du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta incarne ce leadership politico-social qui fait le beau temps au sein de la majorité, notamment dans les localités de Ziguinchor et de Keur Massar, ses terrains de prédilection.

Un acteur de développement dit d'elle que sa démarche est claire, parce qu'orientée vers l'amélioration des conditions de vie des populations qui aspirent à sortir de la pauvreté. Et pour Assome, fallait donc mettre le cap sur les actions de développement socio-économique. Chose que la "Badiène" de Keur Massar fit.



Ses actions inspirées de son mentor le Président Macky Sall, sont entre autres, la valorisation du capital humain à travers des formations, de capacitations des personnes ; mais surtout la transformation économique des territoires. Cette femme du Sud a très tôt commencé par identifier des personnes de différentes conditions sociales auxquelles elle va faire bénéficier des formations dans différents domaines de compétences. C'est ainsi que de Keur Massar à Dakar, à Ziguinchor en Casamance, des centaines de jeunes ont pu bénéficier de son accompagnement pour lancer leurs projets de développement.



Le modèle ASSOME, c'est d'impacter les populations mobilisées autour des actions concrètes, de réalisations économiques visibles dans les territoires.



En analysant sa démarche, les populations ont aujourd'hui, le sentiment que pour la dame du Blouf, la préoccupation première est d'apporter un changement positif dans la vie des citoyens avant de solliciter leur voix dans l'urne. Naturellement, s'est installée une base politique affective acquise sur les faits, sorte de pacte scellé entre les parties qui se vouent mutuellement respect et reconnaissance.



La nature d'un tel rapport entre un leader et sa base est fondée autour d'une démarche de construction et de réalisations économiques pour faire du politique un partenaire. C'est béton comme rapport qui ne saura plier à un banal coup de tempête.



La conviction la mieux partagée à Ziguinchor est que les actions politiques de Assome Aminata Diatta sont des faits que l'on observe à minuit comme à midi. Cela veut dire que nul ne peut fermer les yeux sur des périmètres, des d'hectares de terres emblavées sur certaines parties de la Casamance par son apport et les centaines de tonnes de productions de riz qui en sont sorties.



Compte non tenu évidemment des périmètres maraîchers en développement dont la presse locale fait souvent publication, ainsi que le soutien apporté aux unités de transformations des produits locaux, avec des services nouveaux comme les points "Jégé", la E-logistic, le E-commerce.



Autant d'initiatives qui ont permis aujourd'hui, aux femmes, aux jeunes et aux conducteurs de motos Jakarta de voir un nouveau visage de leur métier.



Le modèle ASSOME, c'est aussi la construction positive des bases du président Macky Sall, la cohabitation sincère au sein du Benno Bokk Yakaar, la divergence de points de vue en toute bienveillance d'avec les camarades dont elle partage le même parti APR.



Assome n'est pas un politicien. Elle est un politique qui cultive l'émergence dans la paix. Finies donc les invectives, les guerres de positionnement, la méfiance gratuite pour donner place à une cohabitation intelligente. C'est là, le véritable cas d'école qu'elle a offert en politique.









Alain DASYLVA,

Journaliste, analyste chroniqueur



