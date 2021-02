Leadership transformationnel féministe: des acteurs à l'école

Dans le cadre de la mise œuvre des activités 1100 et 1200 du Projet Voix et Leadership des Femmes au Sénégal (VLF Sénégal) , l’organisation Women In Mining Sénégal (WIM) a tenu un atelier formation. Lequel avait pour objectif de faciliter une meilleure appropriation du concept leadership transformationnel féministe, de faire comprendre aux organisations les enjeux du leadership transformationnel féministe mais aussi d'accompagner chaque organisation à développer une vision d’un leadership transformationnel féministe et une matrice de mesures à prendre.