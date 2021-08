Leçons et défis d’une crise (Par Abdou Fall) Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans le contexte d'une troisième vague marquée par l apparition du variant delta qui a secoué le monde entier, notre pays est resté debout pour contenir la crise du coronavirus en mode gestion solidaire, réfléchie, sereine et efficace.

Et en décidant récemment de prendre à bras le corps la fourniture gratuite de l’oxygène dans les structures de soins, du public comme du privé, le Président de la République confirme son option de faire de la lutte contre cette pandémie un chantier Présidentiel de tout premier ordre .

Le Président Macky Sall demeure en effet constant et déterminé dans la voie de la matérialisation du plan d’action prioritaire ajustée et accélérée (Pap2A) qui place la souveraineté sanitaire au rang de sur-priorité dans notre stratégie nationale de résilience et de riposte face à la covid 19 et de relance de notre économie.

C’est là une décision capitale qui soulage les personnels de santé, les patients et leurs familles de la pression insoutenable d’une disponibilité à peine garantie de ce produit essentiel dans la prise en charge des cas sévères de malades du corona en situation de détresse respiratoire.

En levant cette contrainte majeure qui permet d'éloigner du quotidien des personnels soignants le spectacle insupportable de ces patients en peine respiratoire, un défi important vient d’être relevé par le Président de la République et son gouvernement . Celui de réaliser la souveraineté sanitaire du Sénégal qui , rappelons le , comporte à la fois des enjeux de solidarité, de dignité et de sécurité pour notre peuple et notre nation.

Car il convient de toujours garder à l’esprit que le propre des questions de santé publique, c’est précisément de renvoyer, dans certaines circonstances, à des enjeux de sécurité nationale en ce qu’elles exposent à des risques de périls les plus précieuses ressources de la nation , à savoir les femmes, les enfants et les hommes qui la composent .

C’est de ce point de vue qu’il est capital que le vaste et bel élan de mobilisation nationale et de solidarité que notre pays a réussi à la faveur de cette crise soit sauvegardé comme un acquis extrêmement important qu’il va falloir continuer de gérer avec sérieux, lucidité et responsabilité.

La pression reste cependant forte sur les structures sanitaires car la variante delta , par sa plus grande contagiosité par rapport aux deux premières qu’on a connues, occasionne une forte poussée des cas communautaires, sans que cela impacte pour autant de façon significative sur le taux de mortalité lié au coronavirus qui reste dans les limites des 1,2 % correspondant au taux moyen de létalité des grippes saisonnières courantes dans notre pays.

Il est toutefois indispensable, pour renverser cette tendance, que les structures de soins soient mises dans les conditions optimales de prise en charge des demandes et besoins autant pour la vaccination des citoyens que le traitement des malades . En même temps , tous les services concernés de l’état doivent continuer d’accorder une attention toute particulière aux relations professionnelles dans le secteur, notamment sur les sujets majeurs de protection et de motivation de toutes les catégories de personnels parmi lesquels ceux qui sont au quotidien au chevet des malades dans les centres de traitement des épidémies.

Si nous nous accordons pour convenir que toute nation attachée à sa souveraineté doit être maître de son "économie de vie" l’expérience actuelle de la crise du coronavirus nous interpelle sur la réalité objective du monde qui est le nôtre .

