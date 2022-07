Législatives 2022 / A Sédhiou sous la pluie : Mimi reste déterminée

Ces joutes législatives, à y voir de plus près, sont l’affaire des jeunes dans la capitale du Pakao. Fortement mobilisés, ils laissent apparaître une détermination sans commune mesure. Le tout au rythme du « boucarabou et du Diambadong ». Kankourang, Thiakaaba, danse traditionnelle et sonorités locales… tout y passe. Le Vuvuzella n’est pas en reste. Son mixage aux sifflets offre plus de couleurs au décor.



La longue file de voitures, masquée par ces arbres géants, se faufile entre les humains, à pas de caméléon. Difficile d’avancer dans ce meli melo qui contraste nettement, avec le paysage pittoresque de Sedhiou.



Il faut finalement jouer des coudes pour faire progresser le convoi de la tête de liste Bby. C’est comme si une marée humaine se déversait sur le Pakao. Tout Sedhiou est envahie de t-shirts blancs et de casquettes à l’effigie de Benno, conférant ainsi une harmonie et une beauté naturelle à la ville.



La place publique principale refuse du monde. Elle semble même ingurgiter la population, tellement le trop-plein est manifeste.



Sédhiou modernisée



Le Maire de Sédhiou, au nom des populations, a dit toute sa gratitude au Président Sall, qui a « fortement contribué à donner à la commune l’apparence d’une ville moderne. Le département non plus n’est pas oublié. Il a pu bénéficier d’importants ouvrages comme le Pont de Marsassoum, accolé à un aménagement de 54 kilomètres de routes et pistes. 36 fermes agricoles, un hôpital, un centre de santé et huit postes de santé ont aussi été érigés. Quant aux jeunes et femmes, ils ont pu obtenir plus d’un milliard FCfa de financement grâce à l’appui de la Der (940 millions FCfa) et du Fongip (225 millions FCfa). Au plan de l’électrification par mini forages solaires, actuellement en phase de réalisation, 2750 lampadaires seront installés à travers le territoire départemental… entre autres actions entreprises depuis douze ans dans le Pakao ».



Mimi Touré, sanglée dans un boubou blanc, a, du haut de la tribune, remercié les populations qui l’ont accompagnée de l’entrée de la cité a la place du meeting. Sans jamais faiblir dans leur volonté de témoigner leur adhésion et leur soutien au Benno. Cela, en dépit des grosses gouttelettes d’eau qui arrosent le sol de Sédhiou. D’ailleurs, ancrée dans notre culture et notre tradition, Tata Mimi, dès que la pluie s’est déclarée, a demandé aux batteurs et à la musique de s’arrêter, « pour ne pas perturber le ciel » dans son arrosage. Elle conclut son speech en remerciant la population pour sa fidélité et son engagement aux côtés du Président Macky Sall, avant de l’exhorter à travailler pour une razzia au soir du 31 juillet 2022.