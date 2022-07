Législatives 2022 / Aminata Touré : « La ville de Kédougou a positivement beaucoup changé »

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Aminata Touré, a salué l’unité des militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle à Kédougou. Elle a demandé aux électeurs de ladite région de voter massivement pour BBY aux élections législatives du 31 juillet prochain.



« Aujourd’hui, vous savez autant que moi que la ville de Kédougou a positivement beaucoup changé. Les populations doivent voter pour Bby », a-t-elle dit lors d’un meeting tenu dimanche dans la capitale régionale.

Ainsi, elle a énuméré diverses infrastructures que le gouvernement de Macky Sall a fait construire dans cette région.



« Des collèges et des lycées ont été construits dans plusieurs communes de la région de Kédougou, qui a reçu 996 millions de francs Cfa de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Une université spécialisée dans les métiers des mines et une maison de la jeunesse y verront bientôt le jour », a promis Aminata Touré.