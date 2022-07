Législatives 2022 / Fin de campagne dans le Sud : Goudomp aussi fête Benno ! Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Goudomp, dans le Balantacounda et le Pakao, dernière étape de campagne du convoi de Benno Bokk Yakaar en Casamance, a fait fort hier. Il est resté dans le sillage des autres contrées de la belle et verte région méridionale du Sénégal, en réservant tous les honneurs à Mimi Toure, tête de liste de Benno.

Ici, sur plusieurs kilomètres, les populations ont accompagné la caravane de l'ex Premier ministre, Aminata Touré, jusqu’à Doumassou-Escale, lieu du meeting départemental de la coalition au pouvoir. Une grosse vague blanche, sans discontinu, chante et danse, à la gloire de Bby, son Président et sa tête de liste.



Le spectacle se passe de commentaires. La foule de jeunes, enfants, hommes et femmes de tout âge, rivalise d’ardeur, d’engagement et de détermination. Ce qui devait être un rendez-vous politique se transformera en une belle fête.



Un enthousiasme et un soutien que la tête de liste Bby a mentionnés dans son speech, pour l’apprécier hautement. Ajoutant au passage que cette ambiance festive retrouvée dans le Sud du pays, se justifie pleinement. « Car la Casamance a eu sa part de la politique d’équité territoriale mise en œuvre par le Président de la République Macky Sall .



Dans le département de Goudomp, quatorze des quinze communes que compte le Balantacounda, sont avec Bby. Ici le President Macky Sall et son gouvernement ont édifié une quarantaine de forages dans le cadre du Pudc, investi trente milliards par le biais du Ppdc, enrôlés 400 jeunes dans Xeyu ndaw ñiet réalisé la Rn6. »



Alors s’interrogent les différents orateurs, « comment peut-on faire croire aux gens que l’auteur de tous ces investissements, n’aime pas la Casamance »? C’est pourquoi, affirme Malang Cissé, Maire de Goudomp, «l’argumentaire du séparatisme et de l’ethnicisme ne passera jamais en Casamance. La Casamance est un melting-pot qui ne se restreint pas à Ziguinchor ».

























