Législatives 2022 / Fortes affluences à Diourbel et Bambey : Benno, une puissance au Baol Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| Diourbel, la capitale du Baol, a vibré avec Mimi Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle a mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil digne de ce nom à la délégation de l'ex Premier ministre. Le blanc trône partout dans la commune. La foule, en majorité constituée de jeunes et de femmes, a suivi le rythme du cortège. Elle a dansé et chanté à la gloire de Macky Sall, sa coalition, mais aussi en l’honneur de Tata Mimi.

Des limites de la cité à la demeure du ministre Dame Diop, difficile de se frayer un chemin. La population est débordante d’énergie mais surtout d’engagement pour Bby, à qui elle promet une razzia à l’issue du scrutin du 31 juillet 2022.



Outre la commune de Diourbel, les maires de dix autres communes sont dans l’escarcelle de la mouvance présidentielle. Seule une collectivité locale sur les douze que compte le département, a échappé à Benno. C’est, d’ailleurs, fort de cette puissance que l’édile de Diourbel, Malick Fall a pris l’engagement de rafler les sièges en jeu dans son fief, pour assurer une majorité confortable au pouvoir en place.



Face à la déferlante venue l’acclamer, Mimi Touré a manifesté sa satisfaction en constatant la dynamique unitaire des responsables politiques locaux. Elle a aussi lancé un appel solennel en direction de la Diaspora Baol Baol, à soutenir et à faire voter Bby le 31 juillet 2022.



Bambey imite Diourbel



Quinze minutes après le rassemblement de Diourbel, la caravane de Tata Mimi franchit les limites de la commune de Bambey. Là, également, le décor est similaire. Benno fait chavirer les masses. Elle draine les foules sur des kilomètres. Des gens déterminés, bravant la pluie, les eaux stagnantes et l’obscurité de la nuit. Dans le département de Bambey, les douze communes sont administrées par des élus de Benno. Une situation globalement favorable à la mouvance présidentielle et qui fait dire à la tête de liste de Benno, que «Macky Sall peut dormir tranquille en ce qui concerne Bambey. Votre forte mobilisation le prouve à souhait ».



Dans ce département, le gouvernement du Président Macky Sall a réalisé de gros investissements tels l’autoroute Ila Touba, quatre postes de santé, quatre lycées. L’Etat a en outre offert 6 227 bourses de sécurité familiale, enrôlé 110 505 ménages à la Cmu, en attendant l’édification de la route Bambey-Baba Garage et la mise en place de l’acropole centre pour valoriser les potentiel agricole et créer des emplois durables au sein du département.













Accueil Envoyer à un ami Partager