Législatives 2022 : Mayacine Camara réconcilie les commerçants du marché de Koungheul avec la grande Coalition BBY

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

En point de presse ce dimanche 17 juillet, les commerçants du marché de Koungheul ont, semble-t-il, renoué avec l’ex édile dudit département et actuel secrétaire d’Etat auprès du ministère des infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mayacine Camara. A les en croire, celui-ci a toujours fait preuve de disponibilité et n’a jamais ménagé d’efforts pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Ainsi, ils lui réaffirment leur engagement et se disent prêts à voter la liste Bby qu’ils avaient boycottée lors des élections locales.

Toutefois, préviennent-ils, ils n’hésiteront pas à lui tourner le dos si les promesses ne sont pas tenues à point nommé. Très déterminés et droits dans leurs bottes, ces commerçants espèrent que les futurs élus du peuple sauront les représenter dignement à l’hémicycle.