Législatives 2022 / Podor : Aissata Tall Sall sûre de la victoire de BBY

’’ Le seul et unique défi ’’ reste pour la mouvance présidentielle, de ’’ réussir le meilleur taux ’’ au soir du 31 juillet 2022, a6t-elle confié à l’APS, au terme d’une caravane de plusieurs heures à Podor, ville dont elle fut le maire.



La mouvance présidentielle a un ’’ bilan suffisamment éloquent ’’ pour gagner ’’ haut la main ’’ ces Législatives au plan national et à Podor ’’e n particulier ’’, a-t-elle vanté.



Elle a souligné que celle-ci a à son actif de nombreuses réalisations au profit des populations, dans toutes les régions et " dans tous les secteurs ".



Aïssata Tall Sall a notamment cité les routes, les ponts, les dispensaires, les écoles, les aménagements hydroagricoles, forages et autres infrastructures réalisées sous le régime du Président Macky Sall. Elle estime qu’au regard de tout cela, Podor doit " rendre la monnaie de la pièce " au Président Sall. ’’ Nous devons une victoire éclatante au Président Macky Sall pour lui permettre de dérouler ses programmes bénéfiques pour ce pays ’’, a-t-elle lancé.



Elle a signalé que le dossier de l’aménagement du ’’Kolongal’’ de Podor (cuvette de 1200 hectares située derrière la digue de protection), est en cours. ’’ Les études sont bouclées avec la JICA (Agence japonaise de coopération japonaise) ", a-t-elle annoncé.



S’agissant de la demande relative à la mise en service d’un bac sur le fleuve Sénégal,entre Podor et Luxeyba (Mauritanie), elle a indiqué qu’en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, elle est en train de ’’ travailler sur la question ’’ avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Merzoug.



’ ’Alors, le jour du vote, mettez plein de bulletins en faveur de BBY dans l’urne, pour donner à Podor le meilleur taux de réussite ’’, a-t-elle exhorté.