Législatives 2022/ Ralliement: Modou Ngom et Modou Faye, leaders politiques à Sam Notaire Guédiawaye, rallient Lat Diop Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 23:27 | | 0 commentaire(s)| La Coalition « Gueum Sa Bopp » a perdu Modou Ngom et Modou Faye, leaders de « Liguey Diot na à Ndiarèm » Limamoulaye. Ces deux candidats investis aux précédentes élections locales ont rejoint « Benno Book Yaakaar ». Désormais, ils s’alleint avec Lat Diop pour les prochaines législatives. Modou Ndom, leader politique à Sam Notaire Guédiawaye a évoqué la disponibilité de Lat Diop. Ainsi, il inscrit son engagement politique à côté de ce leader pour mieux aider à défendre la cause des populations, surtout des jeunes et des femmes, entre autres priorités.

Engagé à côté de Lat Diop, ils refusent de jeter l’opprobre au leader de la coalition « Gueum Sa Bopp ». Leur engagement, précise-t-il, est d’aider la jeunesse à résoudre ses difficultés. Mais, avec les législatives, ces deux ex-membres de la Coalition« Gueum Sa Bopp » ont décidé de soutenir Lat Diop à ces législatives de juillet 2022.



D’après les nouveaux alliés de Lat Diop, Guédiawaye regrette le choix de mettre la Mairie de la Ville entre les mains de Yaw.



