Législatives 2022 / Saint-Louis : Razzia de la coalition YAW / WALLU dans la ville tricentenaire.

Benno Bokk Yakaar est arrivée en deuxième position, avec 20 636 voix, soit un pourcentage de 34,95%. Wallu Sénégal arrive en troisième position avec 2 190 voix, suivie de la coalition en Marche Pour la Renaissance du Sénégal ( MPR) Les Serviteurs, avec 1107 voix.



Au niveau départemental également, la coalition Yewwi Askan Wi arrive en tête, après le cumul des cinq (5) communes que sont : Gandon, Fass, Mpal, Gandiol et Saint-Louis.



Sur les 86 259 suffrages valablement exprimés, Yewwi Askan Wi arrive toujours en tête, cette fois-ci avec 45 187 voix, soit un pourcentage de 52,39 % des voix contre 34 474 voix pour la mouvance présidentielle

Toujours dans le département, Wallu Sénégal arrive en troisième position avec 2 806 voix, suivie des Serviteurs avec 1 398 voix.



Pour la première fois dans le département, depuis les élections de 2012, le Président Macky Sall perd le département de Saint-Louis.



Le jeune Abba Mbaye sera, sans surprise et sans aucune contestation, le futur député du département.



Le lieutenant de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, à Saint-Louis, sera accompagné par Anta Gaye de Wallu Sénégal.



Pour ces élections locales, la défaite est très lourde et amère pour la coalition présidentielle.



Dans pratiquement tous les centres de vote de la commune, tous les leaders ont été battus dans leurs propres bureaux de vote.



Une véritable razzia de la coalition Yewwi Askan Wi, dont les investis vont représenter les populations du département à l'Assemblée nationale.











Adama Sall (Saint-Louis)