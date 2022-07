Législatives 2022 : Yewwi-Wallu alerte sur des tentatives de fraude «Ne permettez à personne de voter avec des lettres de mission», a déclaré Abass Fall, lors du passage de la coalition Yaw à la Médina. Pour cause, le coordonnateur de Pastef à Dakar craint une tentative de fraude dûment orchestrée par le pouvoir.

«Nous sommes au courant qu'ils préparent un vaste système de fraude avec les lettres de mission», révèle le responsable de Pastef. Même s’il est confiant de la victoire de sa coalition au soir des élections législatives du 31 juillet, Abass Fall appelle à la vigilance face à un régime qu’il qualifie de maléfique et moribond.



A l’en croire, la date du 31 juillet sera historique dans la mesure où elle sera gravée à jamais dans les annales du Sénégal. «Elle marquera pour une première fois dans l’histoire politique du Sénégal la cohabitation entre opposition et pouvoir à l'hémicycle », se réjouit-il d’avance



Il poursuit : «Elle permettra aussi de régler définitivement la question du 3e mandat. D’autant plus qu’une cohabitation dissuadera Macky Sall de toute volonté de briguer un troisième mandat ».



S’adressant aux jeunes, il déclare : «Combattez toutes les formes de violences, vous avez l'occasion de changer votre destin en votant massivement Yaw. Parlez-en à vos familles, vos amis, vos proches. Vous peinez à trouver un travail décent, à vous faire soigner, alors soyez conscients et ne vous faites pas manipuler.»

L'As



