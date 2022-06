Législatives 2022 à Kaffrine : La coalition BBY menace de voter contre Macky Sall Les maires sortants et les responsables des listes parallèles de la mouvance présidentielle de Kaffrine, réunis autour d’un collectif, ont menacé de boycotter la liste de la coalition Benno Book Yaakaar lors des législatives prochaines.

Ces responsables politiques, zappés des investitures, dénoncent le manque d’implication de la part des responsables locaux et brandissent des menaces de vote sanction.



Les maires sortants et les responsables des listes parallèles de la mouvance présidentielle de Kaffrine soulignent qu’ils étaient convenus à la sortie des élections locales d’éviter le cumul de fonctions dans le cadre des choix, liés à la députation. Mais à leur grande surprise, ceux qui sont investis sur la liste départementale de Bby sont soit maire, soit président de conseil départemental.



Ledit collectif parle de forfaiture, avant de regretter le fait qu’un titulaire et un suppléant, dont leurs deux concessions ne font même pas 100 mètres, soient investis en même temps sur cette liste.



Ces maires sortants et les responsables des listes parallèles faisant un cumul de plus de 22% en termes de résultats, interpellent le président Macky Sall afin que les manquements précités puissent être corrigés le plus rapidement. Et si rien n’est fait d’ici là, disent-ils, la décision serait de voter massivement blanc au détriment de la coalition Benno Bokk Yaakaar.









