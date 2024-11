Législatives 2024 : La liste complète des députés de la 15e Législature

Coalition Sénégal Kese



Proportionnelle : Thierno Alassane Sall



Pole alternative 3ème voix



Proportionnelle : Birima Mangara



Coalition and koluté Nguir Sénégal (Aks)



Proportionnelle : Abdou Karim Sall



La marche des territoires, andu nawlé



Liste proportionnelle : Maguette sène



Liste majoritaire : Adama Diallo



Les nationalistes, dieul lignou Mom



Liste proportionnelle :Tahirou Sarr



And Bessal Sénégal



Liste proportionnelle : Abdoulaye Sylla



Pastef



Proportionnelle :



Ousmane Sonko



Mbene Faye



Saliou Ndione



Marie Ang Mame Selbé Diouf



Alla Kane



Maimouna Bousso



Oumar Sy



Fama Ba



Abdoulaye Tall



Jacqueline Sagna



Mohamed Sall



Amy Dia



Mouramani Kaba Diakité



Awa Sonko



Alioune Ndao



Béatrice Faye Germaine Tening



Oumar Diop



Awa Seck



Babacar Varore



Mareme Mbacké



Mayame Mbaye



Ndeye Fatou Mané



Bara Ndiaye



Fatou Ngom



Ousmane Diouf



Fatou Ba



Assane Diop



Anta Dia



Banta Wagué



Départementale (Pastef)

Dakar :



Abass Fall



Mame Mariama Dary



Elhadj Ababacar Tambédou



Marie Hélène Ndoffène Diouf



Elhadj Ousmane Fall



Ndakh Thiam



Abdourahmane Diouf



Guédiawaye



Ramatoulaye Bodiang



Mamadou Seye



Keur Massar



Mohamed Siradio Souaré



Ramatoulaye Ndom



Pikine



Babacar Ndiaye



Safiatou Malick Mbaye



Ibrahima Mbengue



Mame Diarra Beye



Matar Sylla



Rufisque



Youngaré Dione



Khady Sarr



Bambey



Badara Diouf



Sokhna Diarra Thiaw



Diourbe

l

Alioune Sène



Coumba Ndiaye



Mbacké



Cheikh Thioro Mbacké



Fatma Mbodj



Ahmadou Lô



Khady Sow



Diogomaye Diaw



Fatick



Cheikh Faye



Amy Ndiaye



Foundiougne



Ansoumana Sarr



Mariama Coly



Mbirkilane



Samba Dang



Kaffrine



Momar Talla Ndao



Maimouna Dieng



Koungheul



Elhadj Gueye



Ndeye Awa Dieng



Malem Hodar



Elhadj Diop



Guinguinéo



Ismaila Diallo



Kaolack



Rocky Ndiaye



Alioune Badara Diagne



Nioro du Rip



Massamba Dieng



Amy Tall Dieng



Kédougou



Abdoulaye Sow



Salémata



Mamadou Lamine Souaré



Saraya



Amdiatta Diaby



Kolda



Youba Baldé



Malick Sané



Médina Yoro Foula



Wouly Doucouré



Diaraye Bâ



Vélingara



Ibou Gueye



Safiatou Sow



Kébémer



Daba Wagnane



Ousmane Diop



Linguere



Malick Ndiaye



Saye Cissé



Louga



Serigne Abdoul Arad Ndiaye



Marième Fall



Dagana



Ibrahima Mbodj



Marième Diamanka



Saint Louis



Seynabou Yacine Samb



Alioune Gueye



Bounkiling



Insa Danfa



Awa Sy



Goudomb



Chérif Ahmed Dicko



Sonakinti Solly



Sédhiou



Ayib Daffé



Holémata Bayo



Bakel



Adama Tandjigora



Boye Baby



Koumpentoum



Moussa Mbaye



Awa Sow



Tamba



Mady Danfakha



Maye Sao



Mbour



Mamadou Lamine Diaité



Félicité Mbougane Sarr



Djiby Ciss



Amy Dabo



Thiès



Amadou Bâ



Fatma Gueye



Abdoulaye Faye



Anne Marie Yacine Tine



Tivaouane



Ousmane Ciss



Grace Faye



Bignona



Bacary Diédhiou



Ousmane Sonko



Oussouye



Alphone Mané Sambou



Ziguinchor



Guy Marius Sagna



Oulimata Sidibé



Afrique australe :



Lamine Faye



Afrique de l’ouest :



Daouda Ndiaye



Ndeye Ndiaye



Alassane Niang



Afrique du nord



Amadou Lamine Diouf



Amérique océanie



Aicha Touré



Asie Moyen-orient



Younoussa Cissokho



Europe de l’ouest du centre et du nord



Amadou Khadyr Sonko



Fatou Diop Cissé



Samba Diouf



Europe du sud



Amadou Diallo



Awa Dione



Fodé Mané



Coalition Farlu



Liste proportionnelle : Moustapha Diop



Coalition Diam ak Njerign



Proportionnelle :



Amadou Bâ



Rokhaya Camara



Cheikh Oumar Ann



Salimata Diop



Mbaye Ndione



Liste Majoritaire



Moussa Amady Sarr



Nafu Kane



Sam sa Kaddu



Liste proportionnelle



Barthelemy Dias



Anta Babacar Ngom



Cheikh Youm



Takku wallu Sénégal



Liste Proportionnelle



Macky Sall



Fabinta Ndiaye



Mamadou Lamine Thiam



Aissata Tall



Amadou Mame Diop



Thérèse Faye



Mouhamadou Ngom



Pape Sow



Liste Majoritaire :



Kanel



Daouda Dia



Racky Diallo



Matam



Mamadou Diaw



Aissatou Ousmane Diallo



Ranérou Ferlo



Amadou Diallo



Afrique du Centre



Sokhna Bâ



Bara Fofana



Goudiri



Djimo Souaré



Coalition Sopi Sénégal



Proportionnelle



Tafsir Thioye