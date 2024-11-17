Législatives 2024 : La liste complète des députés de la 15e Législature

Coalition Sénégal Kese
Proportionnelle : Thierno Alassane Sall
Pole alternative 3ème voix
Proportionnelle : Birima Mangara
Coalition and koluté Nguir Sénégal (Aks)
Proportionnelle : Abdou Karim Sall
La marche des territoires, andu nawlé
Liste proportionnelle : Maguette sène
Liste majoritaire : Adama Diallo
Les nationalistes, dieul lignou Mom
Liste proportionnelle :Tahirou Sarr
And Bessal Sénégal
Liste proportionnelle : Abdoulaye Sylla
Pastef
Proportionnelle :
Ousmane Sonko
Mbene Faye
Saliou Ndione
Marie Ang Mame Selbé Diouf
Alla Kane
Maimouna Bousso
Oumar Sy
Fama Ba
Abdoulaye Tall
Jacqueline Sagna
Mohamed Sall
Amy Dia
Mouramani Kaba Diakité
Awa Sonko
Alioune Ndao
Béatrice Faye Germaine Tening
Oumar Diop
Awa Seck
Babacar Varore
Mareme Mbacké
Mayame Mbaye
Ndeye Fatou Mané
Bara Ndiaye
Fatou Ngom
Ousmane Diouf
Fatou Ba
Assane Diop
Anta Dia
Banta Wagué
Départementale (Pastef)
Dakar :
Abass Fall
Mame Mariama Dary
Elhadj Ababacar Tambédou
Marie Hélène Ndoffène Diouf
Elhadj Ousmane Fall
Ndakh Thiam
Abdourahmane Diouf
Guédiawaye
Ramatoulaye Bodiang
Mamadou Seye
Keur Massar
Mohamed Siradio Souaré
Ramatoulaye Ndom
Pikine
Babacar Ndiaye
Safiatou Malick Mbaye
Ibrahima Mbengue
Mame Diarra Beye
Matar Sylla
Rufisque
Youngaré Dione
Khady Sarr
Bambey
Badara Diouf
Sokhna Diarra Thiaw
Diourbe
l
Alioune Sène
Coumba Ndiaye
Mbacké
Cheikh Thioro Mbacké
Fatma Mbodj
Ahmadou Lô
Khady Sow
Diogomaye Diaw
Fatick
Cheikh Faye
Amy Ndiaye
Foundiougne
Ansoumana Sarr
Mariama Coly
Mbirkilane
Samba Dang
Kaffrine
Momar Talla Ndao
Maimouna Dieng
Koungheul
Elhadj Gueye
Ndeye Awa Dieng
Malem Hodar
Elhadj Diop
Guinguinéo
Ismaila Diallo
Kaolack
Rocky Ndiaye
Alioune Badara Diagne
Nioro du Rip
Massamba Dieng
Amy Tall Dieng
Kédougou
Abdoulaye Sow
Salémata
Mamadou Lamine Souaré
Saraya
Amdiatta Diaby
Kolda
Youba Baldé
Malick Sané
Médina Yoro Foula
Wouly Doucouré
Diaraye Bâ
Vélingara
Ibou Gueye
Safiatou Sow
Kébémer
Daba Wagnane
Ousmane Diop
Linguere
Malick Ndiaye
Saye Cissé
Louga
Serigne Abdoul Arad Ndiaye
Marième Fall
Dagana
Ibrahima Mbodj
Marième Diamanka
Saint Louis
Seynabou Yacine Samb
Alioune Gueye
Bounkiling
Insa Danfa
Awa Sy
Goudomb
Chérif Ahmed Dicko
Sonakinti Solly
Sédhiou
Ayib Daffé
Holémata Bayo
Bakel
Adama Tandjigora
Boye Baby
Koumpentoum
Moussa Mbaye
Awa Sow
Tamba
Mady Danfakha
Maye Sao
Mbour
Mamadou Lamine Diaité
Félicité Mbougane Sarr
Djiby Ciss
Amy Dabo
Thiès
Amadou Bâ
Fatma Gueye
Abdoulaye Faye
Anne Marie Yacine Tine
Tivaouane
Ousmane Ciss
Grace Faye
Bignona
Bacary Diédhiou
Ousmane Sonko
Oussouye
Alphone Mané Sambou
Ziguinchor
Guy Marius Sagna
Oulimata Sidibé
Afrique australe :
Lamine Faye
Afrique de l’ouest :
Daouda Ndiaye
Ndeye Ndiaye
Alassane Niang
Afrique du nord
Amadou Lamine Diouf
Amérique océanie
Aicha Touré
Asie Moyen-orient
Younoussa Cissokho
Europe de l’ouest du centre et du nord
Amadou Khadyr Sonko
Fatou Diop Cissé
Samba Diouf
Europe du sud
Amadou Diallo
Awa Dione
Fodé Mané
Coalition Farlu
Liste proportionnelle : Moustapha Diop
Coalition Diam ak Njerign
Proportionnelle :
Amadou Bâ
Rokhaya Camara
Cheikh Oumar Ann
Salimata Diop
Mbaye Ndione
Liste Majoritaire
Moussa Amady Sarr
Nafu Kane
Sam sa Kaddu
Liste proportionnelle
Barthelemy Dias
Anta Babacar Ngom
Cheikh Youm
Takku wallu Sénégal
Liste Proportionnelle
Macky Sall
Fabinta Ndiaye
Mamadou Lamine Thiam
Aissata Tall
Amadou Mame Diop
Thérèse Faye
Mouhamadou Ngom
Pape Sow
Liste Majoritaire :
Kanel
Daouda Dia
Racky Diallo
Matam
Mamadou Diaw
Aissatou Ousmane Diallo
Ranérou Ferlo
Amadou Diallo
Afrique du Centre
Sokhna Bâ
Bara Fofana
Goudiri
Djimo Souaré
Coalition Sopi Sénégal
Proportionnelle
Tafsir Thioye
Proportionnelle : Thierno Alassane Sall
Pole alternative 3ème voix
Proportionnelle : Birima Mangara
Coalition and koluté Nguir Sénégal (Aks)
Proportionnelle : Abdou Karim Sall
La marche des territoires, andu nawlé
Liste proportionnelle : Maguette sène
Liste majoritaire : Adama Diallo
Les nationalistes, dieul lignou Mom
Liste proportionnelle :Tahirou Sarr
And Bessal Sénégal
Liste proportionnelle : Abdoulaye Sylla
Pastef
Proportionnelle :
Ousmane Sonko
Mbene Faye
Saliou Ndione
Marie Ang Mame Selbé Diouf
Alla Kane
Maimouna Bousso
Oumar Sy
Fama Ba
Abdoulaye Tall
Jacqueline Sagna
Mohamed Sall
Amy Dia
Mouramani Kaba Diakité
Awa Sonko
Alioune Ndao
Béatrice Faye Germaine Tening
Oumar Diop
Awa Seck
Babacar Varore
Mareme Mbacké
Mayame Mbaye
Ndeye Fatou Mané
Bara Ndiaye
Fatou Ngom
Ousmane Diouf
Fatou Ba
Assane Diop
Anta Dia
Banta Wagué
Départementale (Pastef)
Dakar :
Abass Fall
Mame Mariama Dary
Elhadj Ababacar Tambédou
Marie Hélène Ndoffène Diouf
Elhadj Ousmane Fall
Ndakh Thiam
Abdourahmane Diouf
Guédiawaye
Ramatoulaye Bodiang
Mamadou Seye
Keur Massar
Mohamed Siradio Souaré
Ramatoulaye Ndom
Pikine
Babacar Ndiaye
Safiatou Malick Mbaye
Ibrahima Mbengue
Mame Diarra Beye
Matar Sylla
Rufisque
Youngaré Dione
Khady Sarr
Bambey
Badara Diouf
Sokhna Diarra Thiaw
Diourbe
l
Alioune Sène
Coumba Ndiaye
Mbacké
Cheikh Thioro Mbacké
Fatma Mbodj
Ahmadou Lô
Khady Sow
Diogomaye Diaw
Fatick
Cheikh Faye
Amy Ndiaye
Foundiougne
Ansoumana Sarr
Mariama Coly
Mbirkilane
Samba Dang
Kaffrine
Momar Talla Ndao
Maimouna Dieng
Koungheul
Elhadj Gueye
Ndeye Awa Dieng
Malem Hodar
Elhadj Diop
Guinguinéo
Ismaila Diallo
Kaolack
Rocky Ndiaye
Alioune Badara Diagne
Nioro du Rip
Massamba Dieng
Amy Tall Dieng
Kédougou
Abdoulaye Sow
Salémata
Mamadou Lamine Souaré
Saraya
Amdiatta Diaby
Kolda
Youba Baldé
Malick Sané
Médina Yoro Foula
Wouly Doucouré
Diaraye Bâ
Vélingara
Ibou Gueye
Safiatou Sow
Kébémer
Daba Wagnane
Ousmane Diop
Linguere
Malick Ndiaye
Saye Cissé
Louga
Serigne Abdoul Arad Ndiaye
Marième Fall
Dagana
Ibrahima Mbodj
Marième Diamanka
Saint Louis
Seynabou Yacine Samb
Alioune Gueye
Bounkiling
Insa Danfa
Awa Sy
Goudomb
Chérif Ahmed Dicko
Sonakinti Solly
Sédhiou
Ayib Daffé
Holémata Bayo
Bakel
Adama Tandjigora
Boye Baby
Koumpentoum
Moussa Mbaye
Awa Sow
Tamba
Mady Danfakha
Maye Sao
Mbour
Mamadou Lamine Diaité
Félicité Mbougane Sarr
Djiby Ciss
Amy Dabo
Thiès
Amadou Bâ
Fatma Gueye
Abdoulaye Faye
Anne Marie Yacine Tine
Tivaouane
Ousmane Ciss
Grace Faye
Bignona
Bacary Diédhiou
Ousmane Sonko
Oussouye
Alphone Mané Sambou
Ziguinchor
Guy Marius Sagna
Oulimata Sidibé
Afrique australe :
Lamine Faye
Afrique de l’ouest :
Daouda Ndiaye
Ndeye Ndiaye
Alassane Niang
Afrique du nord
Amadou Lamine Diouf
Amérique océanie
Aicha Touré
Asie Moyen-orient
Younoussa Cissokho
Europe de l’ouest du centre et du nord
Amadou Khadyr Sonko
Fatou Diop Cissé
Samba Diouf
Europe du sud
Amadou Diallo
Awa Dione
Fodé Mané
Coalition Farlu
Liste proportionnelle : Moustapha Diop
Coalition Diam ak Njerign
Proportionnelle :
Amadou Bâ
Rokhaya Camara
Cheikh Oumar Ann
Salimata Diop
Mbaye Ndione
Liste Majoritaire
Moussa Amady Sarr
Nafu Kane
Sam sa Kaddu
Liste proportionnelle
Barthelemy Dias
Anta Babacar Ngom
Cheikh Youm
Takku wallu Sénégal
Liste Proportionnelle
Macky Sall
Fabinta Ndiaye
Mamadou Lamine Thiam
Aissata Tall
Amadou Mame Diop
Thérèse Faye
Mouhamadou Ngom
Pape Sow
Liste Majoritaire :
Kanel
Daouda Dia
Racky Diallo
Matam
Mamadou Diaw
Aissatou Ousmane Diallo
Ranérou Ferlo
Amadou Diallo
Afrique du Centre
Sokhna Bâ
Bara Fofana
Goudiri
Djimo Souaré
Coalition Sopi Sénégal
Proportionnelle
Tafsir Thioye