Législatives : Aar Sénégal prend acte des décisions du Conseil constitutionnel

Aar Sénégal prend acte des décisions prises par le Conseil constitutionnel et rendues publiques ce mardi 24 mai 2022, en vertu de l’article LO 184 du code électoral.



Néanmoins, cette coalition dirigée par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, à travers son porte-parole, Thierno Bocoum, « condamne les conséquences iniques du parrainage qui ont abouti au rejet des recours engagés par des listes candidates (Gueum sa bopp, And Nawlé and Liguey, Jammi Gox Yi, And Jef/Jefal Sénégal / Nasru, Defar sa Gox), sans prendre en compte les dispositions de l’article 4 de la Constitution, qui « consacrent la liberté de concourir à l’expression du suffrage » comme précisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 8/E/2022, AFFAIRE n° 3/E/22 ».



En outre, ladite coalition dit avoir constaté que les décisions n°1 et n°8 du Conseil constitutionnel (curieusement datées du 21 mai mais seulement rendues publiques ce 24) balisent la voie au «Baara yëgoo» évoqué lors de notre conférence de presse du 22 mai 2022. « Il y a aujourd’hui un malaise dans la démocratie et des signes profonds de l’effondrement de l’Etat de droit, quand des soi-disant avocats de la libre participation aux élections n’avaient pas réagi contre le rejet de beaucoup de listes par le filtre illégal du parrainage, mais évoquent la paix sociale pour justifier la réintroduction de ce que la loi électorale en ses articles L149, L178 et L179 rejette formellement », poursuit Thierno Bocoum.



Selon LeTémoin, Aar Sénégal estime, par ailleurs, que le ministre de l’Intérieur, en vertu de l’article L179 dernier alinéa, a démissionné de son rôle de contrôle de la régularité des listes, en ce qui concerne le cas de BBY. « Cette attitude partisane rompant le principe d’égalité devant la loi, a eu pour conséquence de dépasser le délai des " deux (2) premiers jours suivant le début de l’analyse pour la recevabilité juridique " devant permettre de notifier à ladite coalition l’irrecevabilité manifeste de sa liste proportionnelle en vertu des dispositions pertinentes des articles L179 et L178 al 2 du code électoral », souligne Thierno Bocoum au nom de la coalition Aar Sénégal.