Législatives : Le PDS sonne la mobilisation

En effet, il s’agit pour la présidente, de redonner un élan au parti afin de réaffirmer l’engagement des femmes et son organisation à la nouvelle configuration des forces politiques actuelles.



Fatou Sow n’a pas manqué de mettre en relief le rôle que jouent les femmes dans la stratégie du PDS, notamment en perspective des probables élections législatives à venir. « Les élections législatives ne peuvent se faire sans les femmes », a-t-elle déclaré, insistant sur l’importance de leur mobilisation continue.



La présidente des femmes du PDS a également exprimé sa gratitude envers toutes les militantes venues des différentes régions du Sénégal, affirmant que leur engagement est crucial pour le succès futur du parti. « J’invite tout le monde à mouiller le maillot pour la réussite de cette nouvelle mission qui nous été assignée. Et apporter notre soutien au secrétaire général, karim Wade pour les prochaines échéances législatives et présidentielle de 2029. Alors restons mobilisées ! », a-t-elle encouragé.