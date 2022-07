Législatives/Mantova (Italie) : Wallu (91 voix) domine Yewwi et BBY Wallu Sénégal, en Italie, à Mantova, a dominé ses adversaires avec 91 voix. Yewwi Askan Wi suit avec treize (13) voix et Benno Bokk Yakaar, dix (10). Les Serviteurs et Aar Sénégal suivent respectivement avec quatre (4) et deux (2) voix.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 18:28

Wallu: 91

Yewwi : 13

Benno: 10

Serviteur: 04

Aar Sénégal: 02

