Législatives: Pape Doumbia “Thiès ca kanam” rejoint Idrissa Seck avec BBY

Mardi 17 Mai 2022

Après les 3.000 signatures de parrains remis au coordonnateur moral de la reconquête de Thiès, le président Idrissa Seck, pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Pape Doumbia a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle pour ces joutes. Le patron du parti Rewmi vient de décrocher un allié de taille avec l'arrivée de ce dernier, Pape Doumbia qui vient de l'annoncer devant la presse. Il estime qu’aujourd’hui, le plus important, est le développement de Thiès. A l'en croire, le Président de la République, Macky Sall est en train de travailler pour le développement du pays en terme d'infrastructures et de réalisations. Pape Doumbia et son mouvement sont engagés aux côtés d'Idrissa Seck et avec BBY pour que le Président Macky Sall puisse avoir une majorité écrasante à l’assemblée nationale.