Législatives : Podor, plus fort des 46 départements avec un taux de 87,25% Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)| Comme chez les grands démocrates, la coordination départementale de Podor, sous la houlette du Ministre des Finances et du Budget, a fait face à la presse pour livrer les résultats issus des urnes, mais aussi pour adresser les chaleureuses félicitations aux différents leaders de la coalition, aux militants et sympathisants mobilisés à l’occasion du vote.

Pour le coordonnateur Abdoulaye Daouda Diallo, «au-delà de cette belle victoire, il convient de faire remarquer un fait inédit : Benno a raflé l’ensemble des bureaux de vote, soit 522 au total dans les 22 communes du département, soit 91653 voix, plaçant le département de Podor en tête des 46 départements du Sénégal. Un fait rarissime qui démontre encore une fois la suprématie de la coalition Benno sur ses adversaires de l’opposition inexistante dans le département, et cela depuis 2012. Nous saluons cette régularité et cette loyauté de nos militants qui restent attachés aux idéaux et à la vision du Président Macky Sall pour qui nous allons encore nous retrousser les manches lors des futures échéances».



Face à la presse donc, la coordination départementale s’est d’abord félicitée de l’unité retrouvée au sein de la coalition au pouvoir pour justifier le score engrangé à Podor. De quoi faire la fierté des responsables et des militants qui ont fait cause commune, la main dans la main, et l’unité en bandoulière. Dès lors, rien ne pouvait résister à ce fort élan ravageur pour le compte du président Macky Sall», se réjouit ADD.



Ces brillants résultats sont tellement effarants qu'ils varient, selon les localités, entre 57,5% obtenu dans le Galoya qui se trouve être le fief de la tête de liste de la coalition Wallu, et 95.7% récolté dans le Démette tenu de main de maître par Mamadou Dia, plénipotentiaire de BBY et non moins président du conseil départemental de Podor. Il y a lieu de souligner aussi ce score presque jamais égalé de 94% à Bokki Dialloubé et 98 % dans le centre de vote du Ministre-maire Abdoulaye Daouda Diallo qui, quand il s'agit d'oeuvrer pour accorder une victoire éclatante du président Macky Sall, démontre ses fortes capacités de mobilisation.

