Législatives : Pur, Taxawu, Arc, Prp, Gueum sa bopp, les Serviteurs, Agir, lancent la coalition Samm Sa Kaddu / Sauver le Sénégal

La coalition Samm Sa Kaddu/ Sauver le Sénégal pourrait bien peser lors des Législatives. Elle regroupe des partis politiques comme PUR, Taxawu, ARC, PRP, Gueum sa Bopp, les Serviteurs, AGIR. Des formations qui, à des degrés divers, ont une certaine représentativité politique dans ce pays. Parmi ses poids lourds, on peut retenir de PUR de Serigne Moustapha Sy, Taxawu de Khalifa Sall, ARC de Anta Babacar Ngom, le PRP de Déthié Fall, les Serviteurs de Pape Djibril Fall et Agir de Thierno Bocoum. La coalition Samm Sa Kaddu/ Sauver le Sénégal annonce dans un communiqué, sa création en préparation des élections législatives du 17 novembre. D'après "Le Témoin", elle dénonce l’échec du régime actuel à tenir ses promesses, pointant les difficultés économiques, la hausse du coût de la vie, le chômage et le désespoir des jeunes qui risquent leurs vies, en émigrant clandestinement. La coalition prône une meilleure gestion gouvernementale, via un contrôle parlementaire renforcé, pour rétablir l’équilibre des pouvoirs et améliorer la gouvernance. Elle se veut ouverte à d’autres forces vives, pour construire un Sénégal plus juste et solidaire.



La coalition Samm Sa Kaddu/ Sauver le Sénégal a été mise sur pied, selon ses initiateurs, pour offrir aux populations, des représentants crédibles, capables d’assumer pleinement le rôle de parlementaires au service exclusif du peuple sénégalais. « Notre objectif est de constituer une majorité parlementaire forte, qui permettra d’instaurer une cohabitation au sein de l’exécutif, garantissant ainsi un véritable équilibre des pouvoirs et une meilleure gouvernance », selon les initiateurs de Samm Sa Kaddu.